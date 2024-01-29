Son dakika: 230 bin kamu işçisi ücret artışını erken alacak

Mehmet KAYA / ANKARA



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ arasında yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varıldı ve yürürlükte olan toplu sözleşmede düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeyle yaklaşık 230 bin işçi, gelecek aylarda alması gereken zammı, Ocak ayı itibariyle almış olacak. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile kamu işyerlerinin örgütlü olduğu işveren sendikası Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında ek bir çerçeve anlaşma protokolü imzalandı. Ek protokol ile sözleşme yürürlük tarihinden kaynaklı olarak farklı zamanlarda gerçekleşecek zam oranı 1 Ocak’a çekildi. Böylece işçiler daha sonra gerçekleşecek zammı önceden almış olacak. Kamu işçilerinin maaş artışı toplu sözleşme gereği yüzde 32,57 oranında artış olacak. Erken maaş artışından yararlanacak işçi sayısının 230 bin kişi olduğu belirtildi.

Ek Protokolün imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir aydır devam eden çalışmaların 29 Ocak günü işçi konfederasyonu başkanlarıyla yaptıkları görüşmede tamamlandığını vurgulayarak, “Yıl içinde enflasyon oranlarının belirli aylarda farklılaşması, enflasyon farkının hesaplanması nedeniyle kamu işçilerinin farklı ücret artış almasına sebep olmaktadır. Bu nedenle ocak ayında kamu işçilerinin aldığı ücret artışlarının, yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçileriyle eşitlenmesine dair bir karar almış durumdayız. İşçi konfederasyonlarımızla yaklaşık bir aydır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu ek protokol ortaya çıkmıştır.” dedi.

Vedat Işıkhan, gelecek dönemlerde de benzer sonuçların ortaya çıkmaması için, bütün sözleşmelerin yürürlük tarihinin 1 Ocak olması kararının alındığını da kaydetti.

Ergün Atalay: Kaybın büyük bölümü telafi edildi

İmza töreninin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’da yaptığı açıklamada, çalışanlar için gelir vergisi sorununun devam ettiğini hatırlattı. Atalay, işçilerin gelir vergisindeki dilimlerin düşük olması nedeniyle üst dilime geçen işçilerin yılda iki maaşını vergi olarak vermek zorunda kaldığını belirtti. Atalay, taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde kapsam dışı bırakılan kurum ve kuruluşlardaki taşeron sorununun hala devam ettiğini de vurguladı.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan: Taleplerimizin hepsi karşılanmadı ama

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, ücret artışının erkene çekilmesinin önemli olduğunu ancak artış oranında yükseltme isteklerinin kabul edilmediğini belirterek, “Bu beklentileri karşılamak için de bizler mücadele ediyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği zor bir dönem var. Bütün bunları da dikkate alarak elde ettiğimiz rakamların da küçümsenmeyecek rakamlar olduğunu da bilerek bir uzlaşma arayışı içinde olduk” dedi.