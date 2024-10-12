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230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' yolu: 10 bin TL ek maaş

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağı geldi. 230 bin öğretmene 10 bin liraya kadar ek maaş ödenecek “başöğretmenlik” yolu açıldı.

Haber Merkezi
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230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' yolu: 10 bin TL ek maaş
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Uzman öğretmenlik için 10 yıl öğretmenlik hizmeti yapmak gerekecek. 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapanlara başöğretmen unvanı verilecek. 20 yılı dolduran öğretmenler ise doğrudan başöğretmen olacak. Daha önce uygulamaya konulan kariyer basamakları sınavı da kalkmış oldu. Artık öğretmenlerin hizmet yılı esasına göre kariyerleri planlanacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kanunla birlikte yaklaşık 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açılmış oldu. Bu öğretmenlere 10 bin TL’ye varan ek maaş ödenecek.

Öğretmene karşı işlenen suçlarda cezalar arttı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarının işlenmesi hâlinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Milli Eğitim Akademisi kurulacak

Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular da düzenleniyor. Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması hâlinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Sözleşmeli öğretmenler bazı haller dışında üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak 

Bu arada sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabi olacak.

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