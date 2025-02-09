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25 milyon TL'lik hareketlilik MASAK raporuna yansıdı, 10 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Haber Merkezi
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25 milyon TL'lik hareketlilik MASAK raporuna yansıdı, 10 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden ve MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon lira işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik Diyarbakır, Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden 10'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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