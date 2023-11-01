2,5 TL'lik madeni para geliyor

Hazırlıklarını tamamlayan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 2.5 TL'lik yeni madeni paraları basmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan onay beklediği, onayın gelmesinin ardından paraların kısa sürede basılarak tedavüle çıkarılacağı öğrenildi. 2.5 TL'lik madeni paralar en son 34 yıl önce, 1989 yılında tedavülden kaldırılmıştı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 TL'lik madeni paraların basımı için öneride götürdüğü, ancak Erdoğan'ın 2.5 liralık madeni paranın daha uygun olacağını yetkililere ilettiği öğrenildi. Bunun üzerine Darphane yetkililerinin 2.5 liralık madeni para üzerinde yeni bir çalışma yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu ifade edildi.

Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı olacak

2.5 TL'lik madeni parada Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının rölyefi kullanılmak üzere ilk çalışma yapıldı. Ancak bu rölyef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hatıra niteliğinde basılan 5 TL'de kullanıldı. Bu nedenle 2.5 TL'de yeni bir rölyefin kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

1 TL'lik madeni paranın basım maliyetinin 2 lira 30 kuruş olduğunu belirten yetkililer, 2.5 TL'nin de aynı maliyetle basılacağını, bu sayede hem tasarruf sağlanıp hem de piyasadaki bozuk para açığının kapatılacağını söylediler.

Gramı ve madeni düşürüldü

Yetkililer, 1 TL'lik madeni paranın maliyetini düşürmek için gramajını azaltıp alaşımındaki nikel oranını azaltma yoluna gittiklerini belirterek, “Eğer bu çalışma yapılmamış olsaydı bugün 1 TL'nin maliyeti 3.5 lira civarında olacaktı” dediler. Yetkililer pandemi döneminde emtia fiyatlarının yükselmesiyle 1 TL'nin maliyetinin 2.7 liraya kadar yükseldiğini, daha sonra fiyatların düşmesiyle maliyetin 1.9 TL'ye kadar gerilediğini, ancak kur artışıyla maliyetin bugün tekrar 2.30 TL'ye çıktığını belirttiler. Yetkililer, 1 TL ile birlikte 5 TL'lik hatıra paraların maliyetinin de 2.30 TL olduğu bilgisini verdiler.