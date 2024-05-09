Sürücüler dikkat! 3 gün boyunca sıkı denetim yapılacak

Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yayınlanan eylem planı doğrultusunda, 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 'Radarla Hız Denetimi' gerçekleştirilecek ve bu uygulamaya istisnasız tüm radar araçları katılacak.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete ’de 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yayınlanarak yürürlüğe giren uygulama 8-9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Denetimler 7 saat olarak, gündüzleri gerçekleştirilecek. Yapılan planlamada radarlı uygulamalar çevirme ekipleriyle birlikte gerçekleştirilecek. Aynı uygulama geceleri de sürdürülecek. Gece uygulamaları ise saat 01:00 ile 06:00 arasında gerçekleştirilecek olup, ekipler gece görüş aparatlarıyla 'Radarla Hız Denetimi' uygulamasında bulunacak.

Yayınlanan genelge şu şekilde;

"Her bir radar aracı için gündüz 7 saat olacak şekilde planlanacak ve mümkün mertebe çevirme ekipli olarak gerçekleştirilecektir.

Gece “01.00-03.00 ve 04.00-06.00” saatlerinde (4 saat) yapılacak denetimler, ilgide kayıtlı talimat doğrultusunda IR LED (Gece Görüş Aparatı) takılı olan radar araçların istisnasız katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Denetim noktaları ve periyotları birimlerce trafik yoğunluğu ve tek araçlı yoldan çıkma şeklindeki kazaların meydana geldiği güzergah kesimleri dikkate alınarak planlanacaktır.

Otoyollarında hız kaynaklı meydana gelen kazaların yerleri ve saatleri dikkate alınarak, denetim periyotlarının bir kısmı K3/B şeklinde bu yol kesimlerinde gerçekleştirilecektir.

Aynı güzergahta il/birimlerce koordine sağlanarak aynı istikamete olmayacak şekilde ve mümkün olduğu kadar daha önce denetim yapılan noktaların dışında belirlenecektir.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla denetim süresince yaka kameraları kesinlikle kullanılacaktır.

Bildirim ve çevirme ekiplerince araç ve sürücülere ilişkin mevzuatta belirtilen diğer eksiklik veya kural ihlallerine karşı duyarlı olunarak, tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır.”