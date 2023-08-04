3 kentte orman yangını
Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak ve arazözler bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Balıkesir
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Damlalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 52 personelden oluşan ekipler sevk edildi.
Ekipler, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra bir uçak ve 2 helikopterle alevleri söndürmeye çalışıyor.