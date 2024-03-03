3 Mart 2024 cuma TV yayın akışı listesi! Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var?
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Mart pazar TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 3 Mart 2024
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Taş Kağıt Makas
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
TV8 yayın akışı 3 Mart 2024
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 yayın akışı 3 Mart 2024
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Kül Masalı
08:35 Kara Ağaç Destanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'Te 3
01:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:15 Kül Masalı
05:55 Kapanış
STAR TV yayın akışı 3 Mart 2024
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Ömer
16:20 Yerli dizi
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sakla Beni
Show TV yayın akışı 3 Mart 2024
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Namuslu
15:15 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bahar
22:45 Salako
NOW TV yayın akışı 3 Mart 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
ATV yayın akışı 3 Mart 2024
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kardeşlerim
16:40 Kingsman: Gizli Servis
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster