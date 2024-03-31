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32 ilde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı

YSK kararıyla oy verme işleminin 07.00'de başladığı 32 ilde sandıklar saat 16.00 itibariyle kapandı. Görevliler oy sayma işlemine başladı.

Haber Merkezi
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32 ilde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı
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YSK Başkanlığınca, yerel seçimlerde güneşin doğuş ve batış saatlerine yönelik farklar nedeniyle oy verme işleminin 07.00'de başladığı Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te sandıklar kapandı.

Sandık görevlileri, parti müşahitlerinin de katılımıyla oy sayımına geçti.

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