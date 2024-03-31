32 ilde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı
YSK kararıyla oy verme işleminin 07.00'de başladığı 32 ilde sandıklar saat 16.00 itibariyle kapandı. Görevliler oy sayma işlemine başladı.
YSK Başkanlığınca, yerel seçimlerde güneşin doğuş ve batış saatlerine yönelik farklar nedeniyle oy verme işleminin 07.00'de başladığı Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te sandıklar kapandı.
Sandık görevlileri, parti müşahitlerinin de katılımıyla oy sayımına geçti.