Bahçeli oyunu yüzünde morluklar ve kolu sarılı kullandı: İşte nedeni

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullanmak için Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'na geldi. Bahçeli'nin kolunun sargılı yüzünün mor olduğu görüldü.

Gazeteci Murat Çelik, Bahçeli'nin yüzündeki morlukların ve omuzundaki kırığın ev kazası sonucunda yaşandığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Oy kullanımının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Değerli basın mensupları yeni yüzyılın mahalli idareler seçiminin ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler yaşanacaktır. Şimdiden tüm milletimize teşekkür ediyorum."

Bahçeli ayrıca seçim sonuçlarını MHP Genel Merkezi'nde takip edeceğini ifade etti.

Kurultay öncesi de kolunu incitmişti

Öte yandan Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi kaza geçirerek omzunu burkmuştu. Ters hareket sonucu yaşanan incinme sonucu Bahçeli'nin kolu sargıya alınmıştı.

MHP'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun" ifadeleri kullanılmıştı.