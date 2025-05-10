Erol Eğrek'in ölümüne neden olan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca alması gereken tazminatı alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı.

Savcılık, şüphelileri 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti.

6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Çalık Holding önünde darp edildikten sonra hayatını kaybeden Erol Eğrek'in ölümüne ilişkin savcılığın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını istediği 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, maktul Eğrek'in Şişli'deki holdingin önüne gittiği, bazı şüphelilerin ifadeleri ve kamera kayıtlarına göre, elindeki silahla iş yerinin önündeki saksıya ateş ettiği, ardından silahı olay yerindekilere, sonra da kendi kafasına doğrulttuğu kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerden Mustafa Ö'nün, Eğrek arkasını döndüğünde engellemek amacıyla sarıldığı, bu sırada merdivenlerde bulunan diğer şüpheliler Adem A., Erhan K., Salih Y. ve Ruşen H'nin Eğrek'i engellemek amacıyla yanına geldikleri aktarıldı.

Şüphelilerin tuttukları Eğrek'e vurdukları, Ruşen H'nin Eğrek'in elindeki silahı aldığı, Eğrek'in diğer şüpheliler tarafından iş yerinin önündeki yola doğru götürüldüğü anlatılan yazıda, Ruşen H'nin Eğrek'in elinden aldığı silahın kabza kısmıyla kafasına ve sırtına birkaç kez vurduğu belirtildi.

Yazıda, sonrasında Eğrek'in holdingin güvenlik odasının yanındaki koridora götürüldüğü, burada kendisine kelepçe takıldığı ve daha sonra gelen polis ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Eğrek'in darp raporu alınması amacıyla ekipler tarafından hastaneye götürüldüğü kaydedilen yazıda, olay yerindeki polis memurunun beyanına göre, Eğrek'in darbedildiğini anlattığı sırada aniden yere yığıldığı anlatıldı.

Yazıda, Eğrek'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talep edildi.

Hakimliğin kararı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Adem A, Semih K, Salih Y. ve Ruşen H'nin tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Mustafa Ö. ve Erhan K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 6 güvenlik görevlisi gözaltına alınmıştı.