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Sokakta İmamoğlu paylaşımı dağıtan avukat tutuklandı

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından, paylaşımlarını kağıda basarak İstanbul sokaklarında dağıtan avukat Burak Saldıroğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi
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Sokakta İmamoğlu paylaşımı dağıtan avukat tutuklandı
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İmamoğlu’nun engellenen X paylaşımlarını sokaklara taşıyan avukat Burak Saldıroğlu, gözaltına alındıktan sonra “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Avukat Burak Saldıroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarının çıktısını alarak sokakta dağıttığı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, avukat Burak Saldıroğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Gün boyunca gelişmeleri hem emniyette hem adliyede takip eden meslektaşları tutuklama kararını alkışlarla protesto etti.

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