Resmi Gazete'de yayımlandı: 44 yeni mahkeme kuruluyor

Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van ilerinde 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kararı paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van illerimizde 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan 44 İdare ve Vergi Mahkemesi, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.