4'lü Suriye toplantısı nisanın ilk haftasında

Türk ve İranlı yetkililer, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının nisan ayında Moskova'da bir araya geleceğini açıkladı.

15-16 Mart'ta Moskova'da yapılması beklenen toplantının Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesinden sonra ertelendiği açıklanmıştı.

2011'de başlayan Suriye savaşının ardından Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler kopmuştu. Geçen yılın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad ile yeniden görüşme süreci konusunda Suriye, Türkiye ve Rusya olarak üçlü bir adım atma isteklerini Putin'e ilettiğini, bu kapsamda liderler olarak da bir araya gelmek istediklerini belirtmişti.

Bunun ardından da iki ülkenin savunma bakanları Moskova'da bir araya gelmişlerdi.

Fakat Suriye lideri Esad 16 Mart'ta yaptığı açıklamada ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki bütün birliklerini geri çekmeye hazır olması ve Suriye savaşından önceki durumun yeniden sağlanması durumunda Erdoğan ile görüşeceğini belirtmişti.

Üst düzeydeki bir Türk yetkili, Suriye'deki durumun 3 ila 4 Nisan'da Moskova'da görüşüleceğini duyurdu.