Esad'dan Erdoğan ile görüşme için 'çekilme' şartı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkesi ile Türkiye arasında bir görüşme gerçekleşebilmesi için Türk askerinin Suriye’ye ait bölgelerden çekilmesi ve durumun savaş öncesine dönmesi gerektiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret eden Esad, Rus televizyonu Sputnik'e "Türkiye'nin 'yasa dışı işgali' sona ermeden, Erdoğan ile görüşmenin bir anlamı olmadığını" söyledi.

Sputnik'e verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu ancak bu görüşmenin sağlanabilmesi için Türkiye’nin Suriye topraklarından tamamıyla çekilmesi ve iki ülke arasındaki durumun savaş öncesine dönmesi gerektiğini söyledi. "Bu, Türkiye'nin Suriye topraklarından tamamen çıkmaya, teröre verdiği desteği sona erdirmesiyle mümkün olabilir.” dedi.

Toplantı ertelendi

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmesi beklenen toplantının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynakları da toplantının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda mutabık kalındığını duyururken, toplantının ne zaman yapılacağı konusunda açıklama yapılmadı.