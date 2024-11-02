6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi cinayeti: Görüntüler çıkınca itiraf etti! Boğup çukura atmış

31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

Yapılan çalışmalar neticesinde Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Küçük kızın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamera görüntüleri ortaya çıkınca itiraf etti

Cinayet zanlısı olarak M.Ö. (49) gözaltına alındı. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen M.Ö.'nün ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylediği ancak kamera görüntüleri ortaya çıkınca cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Boğarak öldürüp çukura atmış

Şüpheli, Şirin’i boğarak öldürdükten sonra mezarlıkta bir çukura attığını söyledi. Bu ifade üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

Küçük kızın cansız bedeni mezarlık içinde bir çukurda bulundu.

Cinayet zanlısının suç kaydı varmış

Öte yandan cinayet şüphelisi M.Ö.,’nün daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenildi.

Caninin ifadesi ortaya çıktı

Habertürk'te yer alan habere göre katil zanlısı M.Ö.'nün ifadesinde, çocuğa istismarda bulunmadığını söylediği öğrenildi.

M.Ö., "Ben yürüyordum, yanıma para istemek için geldi. Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstünü çalı çırpı koydum" dedi.

Emniyet: Mezarlıkta boğmuş

Olaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"31.10.2024 günü saat: 16.00 sıralarında ilimiz Şişli ilçesi, Paşa Mahallesi, Feriköy mezarlığı içerisinde meydana gelen olayda M.Ö. (1975 kağıt toplayıcı, 1 kaydı var) isimli şahıs tarafından E.H. (2018 Şişli) isimli kız çocuğu boğma suretiyle eks olmuştur. Şüpheli M.Ö. isimli şahıs Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz Şişli ilçesinde yakalanmış, yapılan görüşmede; çocuğu mezarlık içerisinde boğarak öldürdüğünü beyan etmiş, ceset şüpheli şahsın göstermiş olduğu yerde bulunmuş olup; konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."