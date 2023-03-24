7 bin 500 TL maaş alan emekliye zam yapılacak mı? En düşük EYT'li emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı artış kararı TBMM'ye sunuldu.

Emekliye zam kararıyla en düşük emekli maaşının 7.500 TL'yı çakırılması 7.500 TL alan emekliler arasında 'Bize de zam yapılacak mı?' sonusuna yol açtı. Peki 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaş alan emeklilerin maaşlarına zam yapılacak mı?

Teklif TBMM'ye bugün sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacağını açıkladı.

Elitaş, şunları söyledi:

"En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.

11 milyona yakın vatandaşımız faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 altında kim varsa 7 bin 500 liraya çıkmış olacak.

Geçici işçilerin çalıştığı kurumlarda kadrolu olabilmeleri için düzenleme yapıyoruz.

Kanun çervesindeki hesaplama yöntemlerine göre, 7 bin 500 üzerinde maaş alanların maaşı aynı düzeyde kalacak."

En düşük EYT'li emekli maaşı 7.500 TL oldu

Buna göre en düşük EYT'li emekli maaşı da 7.500 TL'ye çıkarıldı. 7.500 TL'nin altındaki bütün emekli maaşları 7.500 TL'ye çıkarılmış oldu.