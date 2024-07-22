Bir bardak çay için büfe sahibini öldürdü

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan büfede yaşanan olayda büfede çay içen G.G., gelen hesap üzerine büfe sahibi Rasim Çiçek (63) ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine arbede sırasında G.G. (50), yere düştü. Duruma sinirlenen G.G., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Rasim Çiçek'in kalbine sapladı. Çiçek'in akrabası N.T. ise yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri büfe sahibi Rasim Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.T. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli G.G.'yi gözaltına aldı. G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.