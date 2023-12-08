81 ilde sahte içki operasyonu

Kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde Çengel-4 operasyonu düzenlendi.

Operasyona hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 189 kişiye yönelik adli işlem başlatıldığını ve 25 bin 603 litre kaçak/sahte alkolün ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, "Operasyonlarda; 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi. 8 bin 310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 13 bin 472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 12 bin 131 litre etil alkole, bin 704 adet boş şişe ve bin 600 adet bandrole, bin 680 adet alkol aroması ve 68 bin 121 adet etikete el konuldu. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi." ifadelerini kullandı.