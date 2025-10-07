ABD Büyükelçiliği önünde ''İsrail'e Tam Ambargo'' eylemi

Direniş Çadırı, Filistin’e Özgürlük Platformu, Hak İnisiyatifi Derneği üyeleri İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nin önünde ''İsrail'e Tam Ambargo'' eylemi yaptı.

''Son Söz HAMAS'ın'' yazılı pankartın arkasında toplanan eylemciler, ''Durdur durdur soykırımı durdur'', ''Filistin halkı yalnız değildir'' ve ''Katil İsrail işbirlikçi ABD'' sloganları attı.

Eylemciler adına ortak basın açıklaması yapan Songül Erkaya şunları kaydetti:

''Filistin halkı, bundan tam iki yıl önce, dünyanın en güçlü teknolojisiyle donatılmış işgal ordusunun ablukasında, ölüme terk edildiği Gazze’den tarihin akışını değiştiren bir harekâta imza attı. Direnişin Aksa Tufanı, emperyalizmin tam desteğiyle Filistin’i giderek yutmayı planlayan Siyonist rejimin kibrini alaşağı ederken, dünyanın tüm sömürülen ve ezilenlerin özgürlük ve eşitlik umutlarını da yeşertti.

''Kendi oluşturdukları uluslararası hukuku dahi hiçe saydı''

Siyonistler iki yıldır Gazze’ye binlerce ton bomba attı ve onları destekleyen emperyalist güçler, büyük oranda kendi oluşturdukları uluslararası hukuku dahi hiçe saydı. Siyonist rejim Gazze’yi karadan işgal edip, halkını açlıktan kırmaya çalışırken, bu rejimin en büyük hamisi ve silah tedarikçisi ABD, savaşı durdurma adı altında masaya daha pervasız bir sömürge rejimi öngören yeni planlar ortaya koyuyor. Soykırım saldırılarında bugüne dek doğrudan hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bini aşarken abluka nedeniyle açlıktan ölen ve yardıma ulaşmaya çalışırken ölenlerin sayısı 2 bini geçti.

İşgal devleti, yüksek bir şiddetle Gazze’ye saldırıyor ancak Filistinliler de canını dişine takarak direnmeye devam ediyor.

Siyonist rejim ve ortakları bu süreçte, sadece Filistin’de değil, bölge ülkelerine karşı da sayısız işgal, saldırı ve savaş suçuna imza attı. Emperyalist güçlerle çıkar ve suç ortaklığı içinde işgalini genişleten bu rejim, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen halklarına da saldırarak, bölgemizdeki emperyalist hegemonyanın güçlenmesine de hizmet ediyor.

''Filistin halkının tüm dünyadaki dostları, direnişi tüm coğrafyalara taşıyor''

Gazze’de uygulanan insanlık dışı ablukaya karşı uluslararası kurumların kiminin sessiz kiminin etkisiz kalmasını kabul etmeyen Filistin halkının tüm dünyadaki dostları, direnişi tüm coğrafyalara taşıyor. İşçiler greve gidiyor, soykırıma silah malzeme taşımayı reddediyor; öğrenciler kampüsleri işgal ediyor, yüzlerce aktivist teknelere doldurdukları insani yardımları kendi imkanlarıyla Gazze’ye ulaştırmaya çalışıyor.

Küresel intifada sürekli gelişiyor, çünkü biliyoruz ki bu mücadele ve Gazze'nin kaderi, dünyanin gideceği yönü de tayin edecek.

Bugün kalbi Gazze'yle atan aktivistler olarak İsrail’e derhal tam ambargo uygulanması için bir aradayız.

''Askeri üsler soykırımcı orduya anlık istihbarat akışını sürdürüyor''

Söze gelince en sert sözleri söyleyen iktidar sözcülerine hatırlatmak isteriz ki, İsrail’e tam ve kesin bir ambargo uygulanmadığı sürece bu kınanamalar hamaset olarak kalıyor. Türkiye’deki askeri üsler soykırımcı orduya anlık istihbarat akışını sürdürüyor.

''Azerbaycan'dan İsrail'e giden Petrol hala Türkiye üzerinden akıyor''

Şimdi burada yüksek sesle soruyoruz. Neden? İsrail’e gidip gelen gemiler Türkiye limanlarını serbestçe kullanıyorlar mı? Bu yöndeki bilgileri sık sık duyuyoruz. Tekrar soruyoruz. Neden? Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na limanlar neden açılmadı? Bizler artık kınamalar değil gerçek yaptırımlar görmek istiyoruz. Filistin mücadelesinin ihtiyacı olan gözyaşları değil, Siyonist rejimin beslendiği kaynakların kesilmesidir. Azerbaycan'dan İsrail'e giden Petrol hala Türkiye üzerinden akıyor. Sorumuzu yineliyoruz Neden?

Türkiye’deki iktidarı, uluslararası toplantılarda İsrail’e yaptırım ve ambargo çağrıları yapmadan önce bu kararları alarak hemen uygulamaya geçmeye çağırıyoruz.

İsrail’e siyasi-askeri-ekonomik-ticari ve kültürel tam ambargo ilan edilene, bu gayrimeşru siyonist rejim tecrit edilip ortadan kaldırılana kadar bulunduğumuz her yerde intifada ruhuyla mücadeleyi yükselteceğiz.

Yaşasın Gazze direnişi. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin.''