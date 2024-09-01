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ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye böyle veda etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 3 yıllık görev süresinin sona ermesiyle Türkiye'den ayrıldı. Flake, sosyal medya paylaşımında "Elveda Türkiye" ifadelerini ile şiirli bir vedada bulundu.

Haber Merkezi
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ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye böyle veda etti
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Türkiye'de 3 yıllık görev süresi sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye veda etti. 1913-16 yıllarında Hollanda ve Lüksemburg'da ABD Büyükelçisi olarak görev yapan şair Henry Van Dyke'ın şiiriyle veda eden Flake, "Elveda Türkiye" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Politico dergisine konuşan Flake, ABD'nin 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti."

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