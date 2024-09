ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye böyle veda etti

Türkiye'de 3 yıllık görev süresi sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye veda etti. 1913-16 yıllarında Hollanda ve Lüksemburg'da ABD Büyükelçisi olarak görev yapan şair Henry Van Dyke'ın şiiriyle veda eden Flake, "Elveda Türkiye" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Politico dergisine konuşan Flake, ABD'nin 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti."

Oh, it's home again, and home again, America for me!

I want a ship that's westward bound to plough the rolling sea,

To the bléssed Land of Room Enough beyond the ocean bars,

Where the air is full of sunlight and the flag is full of stars - Henry Van Dyke



Farewell, Türkiye pic.twitter.com/PWGtZF8WGy