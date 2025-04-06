  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan'dan Özel'e tepki: Artık haddini bil!
Takip Et

Bakan Fidan'dan Özel'e tepki: Artık haddini bil!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cunta yönetimi" sözüne "Artık haddini bil!" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan'dan Özel'e tepki: Artık haddini bil!
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Artık haddini bil!" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır. Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık, halkımız dışında kimseden icazet istemedik. Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Meşruiyeti sandık dışında arayarak, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışanın Özgür Özel olduğunu belirten Bakan Fidan, "Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir. Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel’dir. Haftalardır dış güçlerden medet uman, 'Terk edilmiş hissediyoruz' diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir. Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir. Kendi kişisel hırslarını komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz. Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Özgür Özel'den anahtar liste: 10 kişinin üstü çizildiÖzgür Özel'den anahtar liste: 10 kişinin üstü çizildiGündem

 

Özel: Geçen hafta ilgili firmaya önemli bir mesaj yolladımÖzel: Geçen hafta ilgili firmaya önemli bir mesaj yolladımGündem

 

Gündem
DEM Parti'den Özgür Özel'e tebrik telefonu
DEM Parti'den Özgür Özel'e tebrik telefonu
İBB yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı
İBB yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı
Erbakan: Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisiyiz
Erbakan: Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisiyiz
MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Özgür Özel'den anahtar liste: 10 kişinin üstü çizildi
Özgür Özel'den anahtar liste: 10 kişinin üstü çizildi
Özel: Geçen hafta ilgili firmaya önemli bir mesaj yolladım
Özel: Geçen hafta ilgili firmaya önemli bir mesaj yolladım