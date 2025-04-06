Özgür Özel'den anahtar liste: 10 kişinin üstü çizildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi için önerdiği anahtar listede önceki dönemde yer alan 10 kişiye yer verilmedi.

Özkoç, Tanal, Tan listede yok

Özel’in yeni listesinde eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Namık Tan’ın yer alması dikkat çekti.

CHP’nin mevcut genel başkan yardımcıları Volkan Demir ile İlhan Uzgel de Özel’in listesinde yer almadı.

Mevcut PM'deki 12 isim listede yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 60 kişilik Parti Meclisi seçimleri için oluşturduğu anahtar listede mevcut PM’de yer alan 12 kişiye yer vermedi. Bu isimler arasında partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda yer alan İlhan Uzgel ve Volkan Demir’in yer alması dikkat çekti. Özel, kurultaydaki konuşmasında Volkan Demir’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne geçeceği için listede yer almadığını bizzat duyurdu.

Özel aynı şekilde Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın yerine de “Her şey çok güzel olacak” sloganını Türkiye’ye tanıtan Berkay Gezgin’in PM’de yer alacağını da duyurdu.

Onların yanı sıra Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Hüseyin Yaşar, Orhan Sarıbal, Emin Umut Dikili ve Erbil Aydınlık; Özel’in anahtar listesinde yer almadı.

Dinçer, Nazlıaka, Yavuzyılmaz bu kez Özel'in listesinde

Mevcut PM’de yer alan Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Orhan Sarıbal yönetime karşı “Denge ve Dayanışma Listesi” çıkartan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinde yer aldı. Geçen kurultayda Salıcı’nın listesinde yer almasına karşın PM’ye seçilmeyi başaran Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Saniye Barut, Deniz Yavuzyılmaz ve Aylin Nazlıaka bu kez Özel’in listesinden aday gösterildi.

Yeni giren isimler dikkat çekti

Özel’in listesine yeni giren isimler de dikkat çekti. CHP’nin önceki dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç bu seçimlerde Özel’in listesinden seçime girdi.

Aynı şekilde geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olan Namık Tan, bu seçimde Özel’in listesinden aday oldu.

Son dönemde öğrenci eylemlerine katılarak ön plana çıkan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Özel’in anahtar listesinde yer aldı.