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İçişleri Bakanı'ndan bayram tatilinden dönen sürücülere "yorgun ve uykusuz yola çıkmayın" uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın son gününde dönüş yolunda olan ve çıkacak vatandaşlara seslendi. Trafikte en fazla can kaybına neden olan 5 temel kural ihlalini sayan Bakan Yerlikaya, bazı uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı'ndan bayram tatilinden dönen sürücülere "yorgun ve uykusuz yola çıkmayın" uyarısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşın, tekrar dönüş yoluna çıktığına dikkati çekti.

"Aşırı hızdan kaçınalım"

Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralı ihlalinin, hız, şerit izleme-değiştirme-makas atma, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlalinden oluştuğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki trafik kurallarına harfiyen uyalım.

Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım.

Yaptığımız denetimlerin amacı vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye… Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum." 

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