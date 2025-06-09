İçişleri Bakanı'ndan bayram tatilinden dönen sürücülere "yorgun ve uykusuz yola çıkmayın" uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşın, tekrar dönüş yoluna çıktığına dikkati çekti.

Bugün Kurban Bayramı’nın son günü… Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşımız, tekrar dönüş yoluna çıktı.



Bütün sürücülerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden… pic.twitter.com/UU5xufZpkN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2025

"Aşırı hızdan kaçınalım"

Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralı ihlalinin, hız, şerit izleme-değiştirme-makas atma, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlalinden oluştuğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki trafik kurallarına harfiyen uyalım.

Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım.

Yaptığımız denetimlerin amacı vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye… Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."