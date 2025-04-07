Bayram sonrası siyasi partilerde hareketli hafta

CANAN SAKARYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeler ile “Terörsüz Türkiye” süreci toplantının öncelikli gündemini oluşturacak. Kayyım ihtimaline karşı hafta sonu olağanüstü kurultayını yapan ve yeni Parti Meclisini seçen CHP’de, yeni parti yönetimi Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu ay içerisinde görüşmeyi bekleyen DEM Parti, 11 Nisan’ da Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayarak sürece ilişkin yol haritasını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında toplanacak AK Parti MYK’da İBB Belediye Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protestolar, boykot eylemleri, CHP’nin bugüne kadar izlediği politika parti kurmaylarıyla değerlendirilecek. Gündemindeki diğer önemli başlığı ‘Terörsüz Türkiye‘ süreci oluşturacak. DEM Parti heyetinin randevu talebine ‘bayramdan sonra’ yanıtı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan ayının 15’inden sonra DEM Parti heyeti ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “silah bırakma ve PKK’nın kendisini feshetmesi” çağrısının ardından DEM Parti, sürece ilişkin olarak 11 Nisan Cuma günü partinin yetkili kurullarını bir kez daha toplayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Nisan sonrası yapılması beklenen görüşme öncesi süreç bir kez daha istişare edilecek.

CHP mitingleri sürdürecek

İmamoğlu’nu tutuklanması sonrasında “kurultay iptali” ve “kayyım” tartışmalarının başlaması üzerine olağanüstü kurultayını gerçekleştiren CHP’de, 60 kişilik Parti Meclisi ile 15 üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu için seçim yapıldı. CHP, MYK’daki değişimin sınırlı olması beklenirken, kurultay sürecinin tamamlanmasının ardından bu hafta içinde parti yönetiminin Genel Başkan Özel, başkanlığında toplanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması ve erken seçim için başlattığı imza kampanyasını sürdüren CHP, bayramdan sonra mitinglerine büyükşehirlerde sürdürecek. CHP’nin önümüzdeki günlerde Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Bursa ve Trabzon’da mitinglerini sürdürmesi bekleniyor.