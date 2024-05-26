ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yine Türkiye'yi hedef aldı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 finans liderleri toplantısının oturum aralarında yaptığı açıklamalarda Rusya'da faaliyet gösteren Avrupalı bankalara dikkat çekti. Yellen yaptırımların artacağının sinyalini verirken "Avrupa bankaları korkunç bir riskle karşı karşıya" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'da faaliyet gösteren Avrupa bankalarının giderek artan riskelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ayrıca Yellen; ABD'nin, Rusya'nın savaş çabalarına yönelik işlemlere yardımcı olduğu tespit edilen bankalara yönelik ikincil yaptırımlarını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi.

"Bankalara karşı daha da sertleşmeyi düşünüyoruz"

Yellen Reuters'e verdiği demeçte, “Rusya'da iş yapan bankalara yönelik yaptırımlarımızı potansiyel olarak daha da sertleştirmeyi düşünüyoruz” dedi ancak yaptırım yapılacak bankalarla ilgili ayrıntı vermedi.

Kuzey İtalya'da düzenlenen G7 finans liderleri toplantısının oturum aralarında konuşan Yellen, bankaların Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili yaptırımların “bunu yapmak için bir neden varsa uygulanacağını, ancak Rusya'da faaliyet göstermenin çok fazla risk yarattığını” söyledi.

Yellen, Avusturyalı Raiffeisen Bank International ve İtalyan bankası UniCredit'in Rusya'dan çekilmesini isteyip istemediğinin sorulması üzerine “Denetçilerinin onlara orada ne yapacakları konusunda son derece dikkatli olmalarını tavsiye ettiklerine inanıyorum” dedi.

"Avrupa bankaları ABD finans sisteminden çıkarılabilir"

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni ikincil yaptırım yetkisi hazineye Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya ve diğer kuruluşlara yönelik birincil yaptırımların delinmesine yardımcı oldukları tespit edilen bankaları ABD finans sisteminden çıkarma yetkisi veriyor.

İkincil yaptırımların varlığı bankaların Rusya ile ilişkilerini zaten soğutmuş durumda ancak Yellen, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden yapılan işlemlere atıfta bulunarak, Rusya'nın askeri üretimini arttırmak için ihtiyaç duyduğu malları elde etmek için yollar bulmayı başardığına dair endişelerini dile getirdi.

Yellen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerinin en çok Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden geldiğine değinip, ABD Hazine Bakanlığı'nın bu durumu engellemeye çalıştığını ifade etmişti.