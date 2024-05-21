ABD Hazine Bakanı Yellen: Türkiye, Rusya yaptırımlarını endişe verici şekilde deliyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupalı banka yöneticilerinden Rusya'nın yaptırımları ihlal etmesini engellemek için çabalarını artırmalarını istedi. Yellen, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını en endişe verici şekilde ihlal eden ülkelerin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye olduğunu ancak Avrupa'yı da izlediklerini ifade etti. Bankacılarla bir araya gelen Yellen, geçtiğimiz Aralık ayında uygulamaya konan ikincil yaptırım yetkisinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için gerekli malları tedarik etme çabalarını zora soktuğunu ancak daha fazla çaba gerektiğini söyledi.

Avrupa'yı ciddi şekilde uyardı

Yellen, "Buradaki tüm kurumlara uyum önlemlerini artırmaya ve Rusya'nın (yaptırımlardan) kaçma girişimlerine daha fazla dikkat gösterme çağrısı yapıyorum. Küresel yaptırımlara uyum politikalarınızın yurtdışındaki şubeleriniz ve iştirakleriniz tarafından sıkı şekilde uygulandığından emin olmanızı talep ediyorum" dedi. Hassas mallar tedarik etme ve bu malları yurt içinde üretme yeteneğini genişletmeye çalışan Rusya’ya karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Yellen "Buradaki tüm kurumları daha yüksek uyum önlemleri almaya ve Rusya'nın kaçırma girişimlerine daha fazla odaklanmaya çağırıyorum" dedi. Alışılmadık derecede doğrudan uyarılarda bulunduğu gözlenen Yellen’ın açıklamaları ABD Hazinesi'nin, Rusya'daki en büyük Batılı banka olan Avusturyalı Raiffeisen Bank'a Rus iş adamıyla ilgili bir anlaşmadan vazgeçmesine yönelik baskısını izledi. Bu ayın başlarında Raiffeisen Bank International (RBI) yoğun ABD baskısının ardından Rus iş adamı Oleg Deripaska'ya bağlı 1,5 milyar euroluk hisse için teklifini geri çekmişti. ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo 6 Mayıs’ta RBI'ye bir mektup göndererek bankanın Rusya'daki varlığının yanı sıra 1,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla ilgili endişelerini dile getirmişti.

Endişe verici şekilde...

Yellen, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerinin en çok Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden geldiğini, ancak Hazine'nin "Orta Asya'dan Kafkasya'ya ve Avrupa genelinde görüldüğü her yerde yaptırımlardan kaçınmayı engellemeye çalıştığını da ekledi. Geçtiğimiz Aralık ayında uygulamaya konulan ikincil yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için ihtiyaç duyduğu malları tedarik etme çabalarını boşa çıkardığını belirten Yellen, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.