Abdullah Öcalan'ın iki şartı var! İmralı'da 43 ay sonra ilk görüşmenin detayları belli oldu

DEM Parti Milletvekili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımla 23 Ekim'de İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurmuştu. Böylece Abdullah Öcalan ile 43 ay sonra ilk kez yüzyüze görüşme gerçekleştirmiş oldu.

Görüşmenin detaylarını gazeteci Altan Sancar Sözcü TV'de açıkladı.

Sancar, konuşmasında şunları belirtti:

- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri, görüşmenin tamamını sesli ve görüntülü olarak kayıt altına almışlar. Bunu biliyoruz.

"10 gün gecikmeli yapılmış bir görüşme"

- İki isim arasındaki görüşme, 10 gün gecikmeli yapılmış bir görüşme. Neden olduğuna dair taraflar bilgi paylaşmamayı tercih ediyorlar. Şunu biliyoruz: Adalet Bakanlığı, DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ı arıyor ve diyor ki 'Görüşebilirsiniz'.

- Bir anda Ömer Öcalan'ın ortadan kaybolması, İmralı'ya gitmesi birtakım farklılıklar yaratabilir. Tam da o aralarda Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin aralarındaki barış sağlandı. Ömer Öcalan da o görüşmeler olduğu sırada Şanlıurfa'da. Nihayetinde Şanlıurfa'dan bütün DEM Partililer dönerken kendisi dönmüyor, orada kalıyor bir süre. Önce Ankara'ya, sonra görüşme için gidiyor.

1 saat 45 dakikalık bir görüşme

- Tam 1 saat 45 dakikalık bir görüşmeden bahsediyoruz. Üç cümlelik bir görüşme değil. İçeriğinde neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı elbette ki orada konuşuluyor.

"Öcalan'ın iki şartı var"

- Gelelim işin dikkat çeken tarafına. Ne oluyor? İki şart var. Ömer Öcalan'a da iletilen iki şart. Bir, garantör ülke talebi var. Abdullah Öcalan'ın da dile getirdiği garantör ülke şartı söz konusu. Ülke adı yok.

- İkinci nokta yasal güvence. Yasal güvenceden kasıt sanırım şu: Adına 'çözüm süreci, kardeşlik projesi' ne dersek diyelim, bunun bir yasal çerçevesi olması gibi bir talepleri söz konusu. Bu talep Ömer Öcalan'a da dile getiriliyor."