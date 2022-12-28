'Açık lise ve ortaokula giden öğrenci sayısı 2 milyonu aştı'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Aralık'ın Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü olduğunu dile getirerek bu kapsamda her yıl düzenlenen ve Anıtkabir'de sonlanan koşunun bu yıl 25 Aralık'ta yapılmasını "yanlış uygulama" olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Yıldırım Kaya, 2022'de TYT ve AYT baraj puan uygulamasının kaldırıldığını ve üniversitelerin ticarethaneye dönüştürüldüğünü, öğretmenlerin 3600 ek gösterge hakkının 2023 Ocak ayına ertelendiğini, "amasız, fakatsız" öğrenci affı taleplerinin yerine getirilmediğini, 2022 KPSS'nin iptal edildiğini ancak yeni yapılan sınavda da usulsüzlükler olduğunu öne sürdü.

Kapatılan 20 bin köy okulunun açılmadığını, taşımalı eğitimin sürdüğünü, öğretmen açığının kapatılmadığını, kadrolu-sözleşmeli-ücretli öğretmen ayrımının devam ettiğini, okullarda beslenme sorununun çözülmediğini söyleyen Kaya, "Açık lise ve açık ortaokul politikası çocuklarımızı okuldan uzaklaştırdı. Açık liseye, açık ortaokula giden öğrenci sayısı 2 milyonu aştı. Bu kabul edilebilir bir rakam değildir." diye konuştu.

Eğitime yönelik sorunlara dair değerlendirmede bulunan Kaya, sorunlar çözülmeden parlamentonun tatil edildiğini söyledi.