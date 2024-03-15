Açlık sınırı asgari ücrete dayandı: Yoksulluk sınırı 55 bin lirayı aştı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından yayımlanan rapora göre, şubat ayında açlık ve yoksulluk sınırları belirlendi. Raporda, sağlıklı ve dengeli beslenme kriterleri göz önünde bulundurularak dört kişilik bir ailenin yaşam standartlarına odaklanıldı.

Bu hesaplama sürecinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama grupları, 2003 yılı madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek fiyatları, zincir marketlerin cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı referans alındı.

Açlık sınırı 16 bin 100 lira oldu

Buna göre, şubatta açlık sınırı 16 bin 100 lira olarak belirlendi. Bu tutar sadece gıda harcamalarını içeriyor. Açlık sınırı dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda ise hanehalkı tüketim harcamaları baz alındığında yoksulluk sınırı 55 bin 691 lira olarak ortaya çıktı.

Rapora göre, tek başına yaşayan bir bireyin sağlıklı ve dengeli beslenme ile yaşamını sürdürebilmesi için yapması gereken mutfak harcamalarıyla birlikte barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının toplam tutarı en az 25 bin 568 lira olmalıdır. Dolayısıyla, tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı da bu rakamı temel alarak 25 bin 568 lira olarak belirlendi.

Süt ve süt ürünleri zirvede

Şubat ayında günlük harcamalarda en yüksek maliyeti süt ve süt ürünleri oluşturdu. Bu kategorideki günlük harcama tutarı 170,72 lira olarak kaydedildi. Et, tavuk ve balık grubu için gereken minimum harcama tutarı ise 109,40 lira olarak belirlendi. Sebze ve meyve için günlük harcama tutarı ise 124,28 lira olarak hesaplandı. Ekmek, sıvı yağ ve şeker gibi temel gıda maddeleri için yapılması gereken harcamalar da ayrıca raporda yer aldı.