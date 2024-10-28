Acun Ilıcalı, Almanya'da JackPot işine girecek

Acun Medya’nın yüzde 50 ortağı olduğu Almanya merkezli Sport1 Medien AG Eş CEO'su Matthias Kirschenhofer ve Sport1 GmbH Genel Müdürü Robin Seckler şirketin gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Patronlar Dünya'sında yer alan habere göre şirketin iki üst yöneticisi Kirschenhofer ve Seckler tarafından Alman Clap dergisine yapılan açıklamada şirketin gelecek yapılanması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Almanya'daki genel ekonomik durumu göz önünde bulundurarak ve değişen pazar ortamına uyum sağlamak, operasyonel süreçleri ve verimliliği iyileştirmek amacıyla Yönetim Kurulu, tüm Sport1 Grubunun stratejik ve personel açısından yeniden düzenlenmesine karar verdi.”

“Bu, yönetim tarafından paydaşlarla koordineli olarak kararlaştırıldı ve uygulama halihazırda başladı. Sport1 Grubu özellikle gelecekte FreeTV (SPORT1 kanalıyla), Digital (çevrimiçi ve sosyal medya platformları SPORT1 ile) ve Jackpot 50 (sanal slot makinesi oyunu) gibi temel iş alanlarına odaklanmak istiyor. Gelecekte Sport1 GmbH, İçerik, Ürün ve Erişim ve Satış operasyonel alanlarına bölünecektir.”

Küçülmeye gidilecek

Bu yeniden yapılanmanın bir parçası olarak Sport1 Medien AG, iş gücünü azaltmaya ve bazı çalışanlarıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Bu adım üzüntü verici olsa da, değişen piyasa koşulları karşısında Grubu uzun vadeli başarıya taşıyacak şekilde konumlandırmak ve operasyonel süreçlerde ve verimlilikte iyileştirmeler sağlamak gerekiyor. Çalışanlarımızın yıllar boyunca gösterdiği bağlılığı, özveriyi ve sıkı çalışmayı çok takdir ediyoruz. Bugün yapılan personel toplantısında çalışanlara yeniden yapılanma süreci hakkında bilgi verildi. Şu anda özellikle sosyal planın sonuçlandırılması konusunda iş konseyiyle görüşme halindeyiz.”

Sport1 kanalında değişikliğe gidilecek

İşten çıkarmaların hangi bölgelerde yapılacağı henüz bilinmiyor ancak işten çıkartma kararının satış departmanında değil yönetim ve yazı işleri çalışanlarına uygulanacağı tahmin ediliyor. Bu aynı zamanda başarılı Sport1'de web sitesinden ziyade Sport1 kanalını da etkileyebilir. Acun Medya’nın katılmasının ardından şu ana kadar burada neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadı.

Acun Ilıcalı’nın patronu olduğu AcunMedya, Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon Euro karşılığında satın almıştı.

Satın alma işleminden 2 ay sonra kanalın abonelikli yayın platformu Sport1 Extra kapatılmıştı.

Acun Medya’nın şirkete katılmasının ardından yönetim danışmanlık şirketi Roland Berger ile, spor kanalının mali yapısını incelemek üzere anlaşma imzalanmıştı.

Kasım 2021’de PSV Eindhoven-Galatasaray maçının ardından Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de maç esnasında yayınlanan yasa dışı bahis sitesi reklamları sebebiyle Radyo Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK) ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından para cezası verilmişti.

Kuruldan cezayla ilgili yapılan açıklamada yasadışı bahis reklamlarının saha kenarındaki reklam tabelalarında yer almadığı, reklamların dijital olarak yerleştirildiği ifade edilmişti.

Acun Ilıcalı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.” ifadelerine yer vermişti.

TV8’de yasa dışı bahis reklamı yayınlandığı iddiası en son Türkiye ile İzlanda arasında 14 Ekim günü oynanan maçın yayınında gündeme gelmişti.

Ilıcalı maç sonunda yaptığı açıklamada “Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu’na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok” demişti.