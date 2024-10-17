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Acun Ilıcalı 'vergi yüzsüzü' denilince çılgına döndü: Hokkabazlar!

Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, kendisine dair "3 yıldır vergi ödemedi" sözlerine büyük tepki gösterdi. Ilıcalı, "İşe bak yıllarca vergi rekortmeni ol, bir de kendinden başka kimseye faydası olmayan bu hokkabazlarla uğraş" diye cevap verdi.

Haber Merkezi
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Acun Ilıcalı 'vergi yüzsüzü' denilince çılgına döndü: Hokkabazlar!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi ödemeyen milyonlarca kişinin listesini yayınlaması üzerine ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın da adının listede olduğu iddia edildi.

Bakanlık, uyarılara rağmen vergi ödemekten kaçındıkları için kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak adlandırılan mükelleflerin isimleri açıklandı. Vergi yüzsüzü listeleri, tüm vergi dairelerinde ilan edilirken, 1 Kasım'dan itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde açıklanacak.

Söz konusu listeyle ilgili sosyal medya platformu X'te Turhan Bozkurt isimli kullanıcı, Acun Ilıcalı'nın da "vergi yüzsüzü" olduğunu iddia etti.

"Cahiller ifşa edilecekse senden başlayalım"

Bozkurt'un tweetini alıntılayan Ilıcalı adeta küplere bindi. Ilıcalı şu cevabı verdi:

"Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım. Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon ₺’dir. Bu sene de iki katını vereceğiz. 2500 ailenin ekmek yediği şirketi karalamaya utanmıyorsun anlaşılan, rahatça iftira atabildiğine göre yüzsüzler listesine seni sokabiliriz bence. İşe bak yıllarca vergi rekortmeni ol, bir de kendinden başka kimseye faydası olmayan bu hokkabazlarla uğraş."

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