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Rojin Kabaiş'in sır dolu ölümü! Google aramaları ve son okuduğu kitap ortaya çıktı

Van'da 18 gün boyunca kaybolduktan sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne dair yeni bilgilere ulaşıldı. Genç kızın son yaptığı Google aramaları ve okuduğu kitaplar, olayın gizemini çözmeye yönelik önemli ipuçları taşıyor. Bu arama ve kitapların, Rojin'in ölümüne dair sırları açığa çıkarabilecek çarpıcı detaylar içerdiği belirlendi.

Haber Merkezi
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Rojin Kabaiş'in sır dolu ölümü! Google aramaları ve son okuduğu kitap ortaya çıktı
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Türkiye'nin gündemini meşgul eden olaylardan biri, Diyarbakır'dan Van'a üniversite eğitimi için gelen ve cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in esrarengiz ölümü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Rojin, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Cansız bedeni 19 gün sonra bulundu

Kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, salı günü, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Cenazesi 19 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş toprağa verildi

 

Google aramaları ortaya çıktı

CNN Türk'ün haberine göre, Rojin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, genç kızın Google üzerinden gerçekleştirdiği aramalara dair dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Rojin, 'Otopsi nasıl yapılır?', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur?' ve 'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' gibi konu başlıklarında sorgulamalar yaptı.

İşte en son okuduğu kitap

Rojin'in ölümünden evvel üniversitenin kütüphanesinden aldığı kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor' kitabı.

Kitabın konusu ise şöyle; Romanda, eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamı anlatılmaktadır. Nevin içinde bulunduğu dünyadan, bu dünyanın iki yüzlülüğünden ve çıkarcılığından sıkılmıştır ve yalansız, özgür ve samimi bir dünyaya özlem duymaktadır.

Romanın sonunda iki arada kalan Nevin sonunda dünyasından tamamen kaçıyor Nevin romanın sonunda kayıplara karışıyor.

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