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Hasadı tamamlanan karakovan balının fiyatı belirlendi

Suni kovanlara nazaran daha doğal bir üretim şekli ile dikkat çeken karakovan balının hasadı tamamlandı. Rekolteye göre fiyatı belirlenen karakovan balının kilogramı ortalama 2 bin 500 TL’den satılıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Hasadı tamamlanan karakovan balının fiyatı belirlendi
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Zemine yerleştirilen suni kovanlara nazaran yerden metrelerce yükseklikteki ağaçların tepelerine ve dallarına iplerle çekilerek yerleştirilen kara kovanlar, arıların üretim sezonu tamamlandığında çıkarıldıkları yerlerden indirilerek hasat ediliyor. Özenle kovanların içerisinden alınan ballar satılmak üzere kavanozlara dolduruluyor. Rekolteye göre fiyatı belirlenen karakovan balının kilogramı ortalama 2 bin 500 TL’den satılıyor.

"2024 yılı bereketli bir yıldı"

Babadan kalma mesleği olan Arıcılık faaliyetlerini Rize’nin yaylalarında sürdüren Mustafa Memoğlu Karakovan balında bu yıl sezonun iyi geçtiğini ve rekoltenin iyi olduğunu söyledi. Memoğlu “Karakovan balı için bu yıl sezon çok güzel gitti. Her yıl bal vermez, zaten az olur, karakovan çok bal vermez. Bal olduğu zaman ortalama 15-20 kilogram bal olur. 2024 yılı çok güzel geçti, bereketli bir yıldı. İnşallah önümüzde ki yılda bereketli olur ama bu her yıl böyle olmuyor. 3-4 yılda bir denk geliyor. Ağaç karakovanı balımızın bu yılki kilogram fiyatı 2 bin 500 TL” ifadelerini kullandı.

“Karakovan balı birçok hastalığın şifasıdır”

Karakovan balının doğallığına dikkat çeken Memoğlu “İnsan eli değmediği için, her şeyini arı kendisi yaptığı için, evsel atık sulardan su almadığı, tamamen doğada, tamamen ormanda o temiz sularda olduğu için bu şifadır. Astım, bronşit, mide ülseri gibi birçok hastalığın şifasıdır” dedi.

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