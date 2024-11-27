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Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti'nin İmralı talebi bize ulaştı, değerlendiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti İmralı dilekçesini dün verdi, bu konuyu değerlendiriyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti'nin İmralı talebi bize ulaştı, değerlendiriyoruz
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin 1999 yılından bu yana İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Öcalan'ın terör suçundan hüküm giymesi sebebiyle milletvekillerinin görüşme talebinin Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı olduğunu hatırlatan Tunç, "Dilekçe değerlendiriliyor. Makul sürede yanıt verilir. Terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi" dedi.

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