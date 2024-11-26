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Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti'den İmralı başvurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” demişti.

Haber Merkezi
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Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti'den İmralı başvurusu
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Dilekçe bakanlığa verildi

Bakırhan tarafından sunulan başvuru dilekçesinde, “İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tülay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederim” ifadelerine yer verildi. 

Bahçeli ne demişti?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” dedi. 

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