MHP lideri Bahçeli: DEM ve Öcalan yüzyüze görüşsün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları:

Muzaffer olduğu kadar nice haksızlığa uğramış soylu medeniyetin varisleri olarak milli ülkülerimizi müdafaa kararlılığımız aksamamalıdır. En küçük ayrıntı devasa badirelere neden olacaktır. Kudretli olduğumuz dönemlerde ayağımızın altına halı gibi serilen kıtaların, yorgun ve zayıf düştüğümüzde nasıl da iki ucu keskin bıçağa dönüştüğü iyi bilinmekte.

Hayat boşluk kaldırmaz, tarih zafiyet kabul etmez

Hayat boşluk kaldırmaz, tarih zafiyet kabul etmez. Sistemini konsolide etmeye çalışan kırılgan bir devletin zorlu sınavlardan kazasız belasız çıkması hiç kolay değildir. Türkiye'de çok şükür siyasi istikrar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile taçlanmıştır. Sistem sorunu çözülmüştür.

Etrafımız ateş çemberi, durum çok ciddi ve kritik

Türkiye'nin olağandışı gelişmelere karşı bütün senaryoları değerlendirerek baraj kurması ve hazırlık yapması sadece bir güvenlik meselesi değil varoluş meselesi olmuştur. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma çatışmaları gözümüze çarpmaktadır. İşin özünde kurallara dayalı uluslararası sistem iflas bayrağını çekmiş durumdadır. Askeri ve siyasi basınçtaki yükselik patlama derecesine dayanmıştır. Küresel sistem hasar almıştır. Demokrasi ve hukuk ihlalleri, eşit ve egemen devletler arasındaki buzlanma, en kötü senaryoları taşımıştır. Nükleer savaş sistemin çöküş alarmıdır. Etrafımız ateş çemberi, durum çok ciddi ve kritiktir.

İngiltere'de yapılan son araştırmaya göre 2021'den bu yana çatışma oranları yüzde 65 arttı. Çatışmalardan etkilenen coğrafi alanlarda da artış görüldü. Savaş ve çatışmaların tesirinde kalan alanların büyüklüğü de aynı şekilde... Bu kapsamda hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 29 yükseldi.

3. Dünya Savaşı ihtimali

Son yıllarda dünya çok çetin savaşlar yaşıyor. Putin'in imzaladığı nükleer doktrini, ABD'nin Ukrayna'ya füze kullanım izni vermesinin ardından gelmişti. Tüm bunlar 3. Dünya Savaşı ihtimalini gün ışığına taşıdı. Savaşın kazananı olmaz, olamaz.

Fason kahramanlıklar taslamak tarih şuuruyla bağdaşmaz

Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le yaptığı telefon diplomasisi de barışsever bir millet olduğumuzu belgelemiştir. Türkiye'nin taraf olmaya zorlanması, trajik neticelere yol açabilecektir. Bizim pozisyonumuz barışın ve kalıcı ateşkesin teminine yöneliktir. Dolduruşa gelmek, milli güvenliğimizi tehlikeye atacaktır. Elbette kimseden korkumuz yok, boyun eğecek halimiz yok. Ancak barış çabasına katkı sunmak varken, fason kahramanlıklar taslamak tarih şuuruyla bağdaşmayacaktır.

Biden'ın bir an önce ayrılması dünya barışı için muazzam bir hizmet olarak tarihe geçecek

Biden'ın aldığı kararlar sakattır. Başkanlık devir teslim töreni beklemeden insanlığı ateşe atmak için fırsat kollayan Biden'ın bir an önce ayrılması dünya barışı için muazzam bir hizmet olarak tarihe geçecektir. Hesaplaşmanın adresi bellidir, herkesin gözü üstümüzdedir. Alacağımız kararlar bölgesel akışı değiştirebilecektir. Türkiye dünyanın kemer taşıdır. Bu taş oynatılırsa gök kubbe herkesin başına yıkılacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu için mücadelemizin menzile ulaşması için emek ve zaman harcayacağız. Cansa ihtiyaç olunan canımızı da severek bu uğurda feda edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, davamızdan sapmayacağız. Coğrafyalar yanarken milli barışımıza ateş açanların uşaklarını yerle bir edeceğiz. Gün kısır çekişmelerin günü değildir. Gün kenetlenme günüdür.

Geçmiş olmadan gelecekten bahsedilmesi akıl karı değildir. Kızılelma rotasından ilerlemek milli ülküdür, ant olsun vakti geldiğinde gerçekleşecektir. Cihan yıkılsa da bizim cephemiz yıkılmayacaktır.

Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı

Geçen haftanın umut verici gelişmelerinden biri İsrail Başbakanı 'Caniyahu' için verilen tutuklama kararıdır. 'Caniyahu' köşeye sıkışmış ve sonu görülmüştür. İsrail'de soykırıma karışanlar her masum kanın hesabını verecektir.

Bu kararın yükümlülüğünden hiçbir ülke kaçamaz. 'Caniyahu' ile eski Savunma Bakanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan herhangi bir ülkeye gittiğinde tutuklanması gerekir. Çember daralmış, akıbet netleşmiştir. Soykırım suçlarından hesap sorulması sabır meselesidir. Bunlar azılı suçludur, bunların arkasında duranlar da suçlarına ortaktır. İnsanlık suçlarının en ağırı Gazze'de yaşanmıştır. BM sözleşmesinde belirtilen suçlar ile Cenevre savaş suçları sözleşmesinde savaş suçu olarak açıklanan suçlarda 'Caniyahu' ve Savunma Bakanı'nın kaçışı söz konusu değildir.

Küresel siyaset denklemi yeni baştan kuruluyorken kabuğumuza çekilmemiz bir anlam taşımaz

Küresel siyaset denklemi yeni baştan kuruluyorken kabuğumuza çekilmemiz bir anlam taşımaz. Sözü dinlenen, ne diyeceği merak edilen bir Türkiye'nin yol haritası yeni baştan çizilen dünyada muhkem bir mevki olmalıdır. Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmeliyiz. Siyasi hüllelerden ne kadar uzaklaşmamız gerekiyorsa o kadar uzağa gitmeliyiz. insanımızın arasına duvar örenleri hayatımızdan çekip çıkarmalıyız. Türkiye ve Türk milletinin tarihi mücadelesini onurluca sürdürmeliyiz.

İmralı ile DEM grubu arasında yüzyüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz

Kürdü Türk'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Geleceğimiz birdir, el ele verip gönüllerimizi yoğurarak terörü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız. Kandil'de demlenenler bir karar vermeli. Bölücü örgütlerden yana mı yoksa kader ortaklığından yana mısınız? MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüzyüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz.

Medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı duyuruyorum

TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum. Asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların alınlarını karışlarız.

Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir

Terör çıkmaz sokaktır. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile ne ilgisi, ne ilişkisi vardır. Yeterince çile çekildi, acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Yoksulluk kader, zenginlik hedefimizdir.

Kürdistan diye bir yer yoktur

Ahmet Davutoğlu'nun konuşması bizi son derece rahatsız etmiştir. Sayın Davutoğlu, bu iddia ve ifadelerinin hiçbir ahlaki yanı olmadığı gibi baştan ayağa sakattır. Türkiye'de eşitlik verilmiştir. Kürdistan diye bir yer yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır. Yolumuzda kararlı şekilde yürüyeceğiz. Çatlak sesler ne yazık ki çoğalmakta.

CHP, iflah olmaz derecede çarpık ve hastalıklıdır

CHP Başkanı'nın DEM ortakları ile katıldığı toplantıda mezhep kışkırtması aymazlıktır, art niyetliliktir. Utanmadan sıkılmadan şuur kepenklerini indirmiş halde rejimi değiştirmekten bahsetmekte. Rejimi yani cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? 101 yıllık rejimi nasıl ve hangi yürekle tasfiye edeceksin? 22 yıllık iktidarı sürekli eleştirip neden iktidar olamadıklarını analiz edemeyen, üç beş belediye başkanının haklı olarak görevden uzaklaştırılmasını yanlış yorumlayan CHP, iflah olmaz derecede çarpık ve hastalıklıdır. Disiplinsizlik yapan teğmenleri savundukları kadar terörle mücadeleyi savunmayan bugünkü CHP'dir. Camiyi, cemevini bilmeyen bugünkü işbirlikçi CHP'dir. Mavi vatana masal diyen köksüzlerin çatı örgütü CHP'dir. Terör örgütü yandaşlarını partiye doldurup bazı başkanların geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını halkın cezalandırılması olarak değerlendiren demlenerek ayağa düşmüş CHP'dir. Mahkemeye giderler kendilerini iftiralarla müdafa ederler. MHP, 85 milyonu eşit gören kardeşlik bilincine sahiptir. Biz hazırız, ayağımıza pranga vurmak isteyenleri yıkıp geçeceğiz.