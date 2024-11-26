Görüşme iddiasının ardından Bahçeli'den Ahmet Türk açıklaması

İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine üçüncü kez kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Ankara'da DEM Partilileri ziyaret etti.

Sözcü muhabiri Altan Sancar, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan’ın yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sancar paylaşımında "Ahmet Türk MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmeye gitmiyor. Türk şu anda DEM Parti Grup odasında Sırrı Süreyya Önder ile birlikte oturuyor. Ancak farklı gelişmeler var" ifadesini kullandı.

Gazeteci Hilal Köylü Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan ortak, "Barış için uzatılan eli koşulsuz tutarız. Bahçeli’nin çağrıları önemlidir. Umarız yakında DEM’le İmralı arasında temas gerçekleşir. Bahçeli ile Erdoğan'dan bizimle görüşmek için henüz bir talep yok. Talep gelirse görüşürüz. Barışı konuşmaktan geri durmayız." paylaşımını yaptı.

Bahçeli'den açıklama

Ahmet Türk'ün mesajlarının ardından Bahçeli, "Ahmet Türk ile her zaman görüşürüz. Kendisi değerli bir şahsiyet, talebi intikal etmedi" açıklamasını yaptı.