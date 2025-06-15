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Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı
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Nalbantlar Mahallesi'ndeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 18 arazöz, 6 su tankeri, 10 pikap, 3 dozer, 3 treyler ve toplam 115 personelle müdahale edildiğini söyledi.

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