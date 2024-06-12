Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sinan Ateş soruşturması ve sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:



Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalı yasa tasarısı

"Meclis’teki grupta arkadaşlar değerlendiriyor. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onlar bizim can dostlarımız. Hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliklerle cezaların artırılmasını sağlamıştık. Kedilere, köpeklere eziyet edenler hapis cezası aldı. Başıboş köpeklerin zarar verdiği olayları da gördük. Sokakların da korunaklı olması lazım. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. Taslak çalışması netleşmeden 'şu olacak, bu olacak' dememiz doğru olmaz.

Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşmesi

Sayın Cumhurbaşkanımız hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını belirtti. 1 Temmuz’da duruşma başlıyor. Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde. Süreç devam ediyor. Deliller mahkemede tartışılacak. 22 tutuklu var.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması

Dosyalarımız Macaristan yetkili makamlarında, gerekli iade sürecini bekliyoruz."