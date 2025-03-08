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Adalet Bakanlığı duyurdu! Kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş tarihi belli oldu

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin açık görüşe çıkabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanlığı duyurdu! Kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş tarihi belli oldu
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Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart'ta açık görüş yapabileceğini bildirdi.

Kadınlara açık görüş imkanı sunulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı sunulacağı belirtildi.

Yakın akrabalarla gerçekleştirilebilecek

Açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiriyle yaptırılacak görüşlerle, kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.

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