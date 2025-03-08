Ece Gürel’in ‘cadılık’ eğitmeni Hale Nur Özen'e gözaltı kararı
Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve entübe edildikten sonra hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'e "cadılık eğitimi" verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Ece Gürel'in meditasyon, astroloji, tarot gibi alanlarla ilgilendiği öğrenilirken, "cadılık eğitimi aldığı" da iddia edilmişti.
Tarot, kurşun dökme gibi alanlarda ücret karşılığı yorum yaptığı öğrenilen Gürel'in sözde "cadılık eğitmeni" Hale Nur Özen'in, genç kadının eylül ayında "Witchcraft" eğitimi aldığını söylemesi dikkat eçkmişti.
Söz konusu iddialar sonrası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi.