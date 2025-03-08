  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ece Gürel’in ‘cadılık’ eğitmeni Hale Nur Özen'e gözaltı kararı
Takip Et

Ece Gürel’in ‘cadılık’ eğitmeni Hale Nur Özen'e gözaltı kararı

Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ece Gürel’in ‘cadılık’ eğitmeni Hale Nur Özen'e gözaltı kararı
Takip Et

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve entübe edildikten sonra hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'e "cadılık eğitimi" verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Ece Gürel'in meditasyon, astroloji, tarot gibi alanlarla ilgilendiği öğrenilirken, "cadılık eğitimi aldığı" da iddia edilmişti. 

Tarot, kurşun dökme gibi alanlarda ücret karşılığı yorum yaptığı öğrenilen Gürel'in sözde "cadılık eğitmeni" Hale Nur Özen'in, genç kadının eylül ayında "Witchcraft" eğitimi aldığını söylemesi dikkat eçkmişti.

Söz konusu iddialar sonrası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Gündem
Bakan Yerlikaya’dan Rana bebek açıklaması: Sokak hayvanları toplanmıyor
Bakan Yerlikaya’dan Rana bebek açıklaması: Sokak hayvanları toplanmıyor
Erciyes'te çığ düştü
Erciyes'te çığ düştü
Diyarbakır'da iki aile arasında kanlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki aile arasında kanlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Yumaklı, Kastamonu'da sarımsak ekimine katıldı
Bakan Yumaklı, Kastamonu'da sarımsak ekimine katıldı
Doktor paraşüt kazasında hayatını kaybetti
Doktor paraşüt kazasında hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı tuşlu telefon kullanırken görüntülendi, gündem oldu
Prof. Dr. İlber Ortaylı tuşlu telefon kullanırken görüntülendi, gündem oldu