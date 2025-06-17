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Güngören'de bir işyerinde buhar kazanı patladı: Maddi hasar oluştu

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir işyerinin buhar kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi
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Güngören'de bir işyerinde buhar kazanı patladı: Maddi hasar oluştu
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Güngören'de kot taşlama atölyesinin buhar kazanı patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay Sancaklı Caddesi'nde bulunan kot taşlama atölyesinde yaşandı. Atölyedeki buhar kazanı adeta bir bomba gibi patladı.

Patlama nedeniyle çevrede büyün panik yaşanırken, bitişikte bulunan bir gıda deposunda geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri patlamadan hafif şekilde etkilenenleri ayakta tedavi etti. Polis, patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

Yaşanan patlamada atölyenin yanında bulunan gıda deposunun büyük hasar aldığı görüldü.

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