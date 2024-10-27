  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Takip Et

Adana'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.
Adana'da depremi yaşayanlar 6 Şubat depremlerinden bu yana yaşadıkları en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.

Depremin derinliği ile ilgili AFAD, 20 kilometre olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi 5 kilometre olarak açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme dair ilk açıklama geldi. Yerlikaya "Adana’nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasını yaptı.

Adana deprem mi oldu? Son dakika Adana, Kahramanmaraş, Mersin az önce deprem mi oldu?Adana deprem mi oldu? Son dakika Adana, Kahramanmaraş, Mersin az önce deprem mi oldu?Gündem

 

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıda can kaybı yükseldiİsrail'in İran'a düzenlediği saldırıda can kaybı yükseldiDünya

 

Adana'da portakal hasadı başladı: 371 bin ton rekolte bekleniyorAdana'da portakal hasadı başladı: 371 bin ton rekolte bekleniyorEkonomi

 

Gündem
Adana deprem mi oldu? Son dakika Adana, Kahramanmaraş, Mersin az önce deprem mi oldu?
Adana deprem mi oldu? Son dakika Adana, Kahramanmaraş, Mersin az önce deprem mi oldu?
AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem meydana geldi
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
Özgür Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması: Bedelsiz kamulaştırmamız lazım
Özgür Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması: Bedelsiz kamulaştırmamız lazım
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi