Adana'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Adana'da depremi yaşayanlar 6 Şubat depremlerinden bu yana yaşadıkları en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.

Depremin derinliği ile ilgili AFAD, 20 kilometre olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi 5 kilometre olarak açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme dair ilk açıklama geldi. Yerlikaya "Adana’nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasını yaptı.