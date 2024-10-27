İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıda can kaybı yükseldi
İsrail’in İran’ın askeri üslerine yönelik düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5’e yükseldi.
İHA
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İsrail’in İran’ın askeri üslerine yönelik dün gece saatlerinde düzenlediği saldırıda ölü sayısı arttı.
İran basını, başkent Tahran’daki Baharistan bölgesinde Allahverdi Rahimpur adlı bir sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, saldırıdaki can kaybının 5’e yükseldiğini aktardı. Rahimpur’un cenaze töreninin ise yarın düzenleneceği bildirildi.
İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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