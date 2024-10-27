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Adana deprem mi oldu? Son dakika Adana, Kahramanmaraş, Mersin az önce deprem mi oldu?

Adana deprem mi oldu? Son dakika... AFAD duyurdu. Adana Kahramanmaraş sınırında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokaklara indi. Peki Adana, Kahramanmaraş, Mersin az önce deprem mi oldu? Adana deprem kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika deprem gelişmeleri...

Göktuğ Efil
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Adana deprem mi oldu? Son dakika Adana, Kahramanmaraş, Mersin az önce deprem mi oldu?
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Adana deprem mi oldu? Adana'da tüm vatandaşların evlerini terk etmelerine neden olan bir deprem meydana geldi . İlk verilere göre 5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Peki Adana, Kahramanmaraş, Mersin az önce deprem mi oldu? İşte son dakika deprem gelişmeleri...

ADANA DEPREM Mİ OLDU?

Evet. AFAD verilerine göre Kahramanmaraş sınırında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, "Adana Maraş sınırında 5,0 büyüklüğü'nde bir deprem meydana geldi. Bu bölgede birikmiş stres mevcut." ifadelerini kullandı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son deprem listesine göre Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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