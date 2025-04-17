Adana’da 7 yaşındaki Cumali Timi 5 gündür kayıp: Zeydan Karalar’dan aileye ziyaret

Adana’nın Karataş İlçesi Bahçe Mahallesi’nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi’nin bulunması için AFAD, Jandarma ve Büyükşehir ekipleri teyakkuz halinde arama çalışması gerçekleştiriyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kaybolan çocuğun ailesini mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte ziyaret etti.

Karalar aileyi teselli etmeye çalıştı ve görevlilerin yürüttüğü çalışmalar hakkında aileyi bilgilendirdi.

Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Ailenin feryadını duyuyorsunuz. Çocuk kayıp ve ailesinin tek isteği Cumali’nin bulunması. Çocuklarının kaybolduğunu bütün Türkiye’ye duyurmak istiyorlar. Ailenin tek istediği çocuklarının bulunması. Biz de Cumali’nin bir an önce bulunarak ailesiyle buluşmasını istiyoruz.”

Büyük acı yaşayan anne Karanfil Timi’yi teselli etmeye çalışan Karalar, “Sayın Valimiz geldi ve konuyla bizzat ilgileniyor, ben buradayım, AFAD, Jandarma burada. Büyükşehir’in itfaiyesi, ASKİ araçları, Denizcilik Şubemiz arama çalışmalarına destek veriyor” dedi.

Ne oldu?

Cumali Timi, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah saat 09:00 civarında, ailesinin kaldığı çadırdan arkadaşlarıyla oyun oynamak için ayrıldı.

Annesi Karanfil Timi’nin baş ağrısı nedeniyle uyuduğu sırada, Cumali’nin Yunus Emre adlı arkadaşıyla oynadığı biliniyor. Oyun sonrası üşüdüğünü söyleyerek çadıra döneceğini belirten Cumali, 10 dakika içinde kayıplara karıştı. Aile, çocuklarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi ve aynı gün saat 15:00’te arama çalışmaları başladı.

Olay, Karataş ilçesinin Bahçe Mahallesi’nde, sulama kanallarının bulunduğu bir bölgede meydana geldi. Cumali’nin en son dere kenarında elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görüldüğü bilgisi, görgü tanıklarınca doğrulandı.

12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu. Kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve denizden yürüten ekipler, aramalarI titizlikle sürdürüyor.