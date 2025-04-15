Narin Güran cinayetinde ikinci dava: Duruşma 25 Nisan'a ertelendi

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Sanıklardan üçü çocuk yaşta ve haklarında ayrı iddianame hazırlandı.

Dava basına kapalı görüldü

Mahkeme başkanı, sanıklar, avukatları ve yakınları dışında kimseyi duruşma salonuna almadı. Barolar ve sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma talepleri reddedildi.

İlk duruşmada 12 sanık ile suça sürüklenen üç çocuk ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede 15 sanığın sorgusu tamamlandı.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının konuşmasından sonra savcı, tutuklu sanıkların durumlarının sürmesini talep etti. Sanık avukatları da savunmalarını sundu.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 25 Nisan’da görülecek.

İki dava dosyası birleştirildi

Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk davada anne, abi ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçluyu kayırma suçundan açılan ikinci davada ise altısı tutuklu 15 sanık yargılanıyor.

Sanıklardan üçü çocuk yaşta olduğu için başlangıçta ayrı iddianame hazırlanmıştı. Sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

Arama çalışmalarını engelleme iddiaları

İddianameye göre sanıklar, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundular. Köyde yangın çıkararak çalışmaları engellemeye çalıştıkları belirtildi.

Ayrıca bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve telefon kayıtlarını sildikleri iddia edildi. Bu eylemlerin soruşturmayı zorlaştırdığı vurgulandı.

Narin Güran cinayeti

Diyarbakır’da sekiz yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta kayboldu. Cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

Narin’in cesedi çuvalın içinde, üzeri taşlar ve çalılıklarla gizlenmiş haldeydi. Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti.

Mahkeme, anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran’ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar verdi. Üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan dört buçuk yıl hapis cezası aldı.