Narin Güran’ın son doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te günü kaybolmasının ardından cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, son doğum gününde evinde yapılan kutlama yer alıyor.

Görüntülerde Narin, koşarak odaya girerken, içeridekiler de hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Narin" diyerek tempo tutuyor. Narin pastanın üzerindeki mumu üflerken, ağabeyi Baran'ın, yanmasın diye Narin’in saçlarını tuttuğu görülüyor. Muma üfledikten sonra Narin, babası Arif Güran ve annesi Yüksel Güran’a sarılıyor. Yüksel Güran da kızına "Kurban olurum sana" diye sesleniyor.

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada 28 Aralık'ta karar açıklanmıştı. ''İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezasına, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.