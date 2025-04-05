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Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı!

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı!
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran'ın cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı.

Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, tarafından kayıtlar sosyal medyada paylaşıldı. Av. Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Telefon içeriğinde cinayeti öğrenen, bilen birine ait şüpheli bir hareket/bulgu tespit edilmemiştir" dedi.

Ayrıca Avukat Demiroğlu, Narin Güran’ın yeni görüntüleriyle ilgili de paylaşım yaptı. Avukat Demiroğlu görüntülerle ilgili bir bilgi vermedi.

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