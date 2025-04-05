Kuveyt Türk'ten ortaklara temettü ve bedelsiz hisse

2024 sonunda öz varlıklarını 82,2 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 852,1 milyar liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10’uncu sıradaki yerini korudu. Kurulda yıl sonu kârının %10’u tutarındaki 3 milyar 465 milyon TL’nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Kuveyt Türk’ün 4,95 milyar TL olan sermayesinin 8 milyar TL’ye çıkarılması ve karşılığında ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi de onaylandı.

Kuveyt Türk, bu yıl gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısı esnasında oluşan karbon emisyonlarını, karbon kredisi alarak nötrledi. Ayrıca, Isparta’da kurduğu öz tüketim güneş enerji santraliyle elektrik tüketiminin %80’ini yenilenebilir enerjiden tedarik etmeyi hedefl eyen ve 2024 yılında elektrik tüketiminin karbon etkisini YEK-G ve I-REC sertifikalarıyla nötrleyen Kuveyt Türk, karbon ayak izini minimize etmek ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını da ortaya koydu. 2024 yılında ilk entegre raporunu yayınlayan Kuveyt Türk, hem finansal hem de çevresel sürdürülebilirlik alanında yenilikçi çözümlerle faaliyetlerine yön vermeye tüm hızıyla devam ediyor.

2024’ü güçlü performansla tamamladık

2025 yılı genel kurul toplantısında görüşlerini aktaran Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Zorlu koşullara rağmen 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Müşteri odaklı yaklaşımımız, dijitalleşme yatırımlarımız ve katılım finans ilkelerine bağlı duruşumuz sayesinde büyümeye devam ettik. Ortaklarımızla elde ettiğimiz değeri paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca bu yıl genel kurul toplantımızı karbon nötr olarak düzenleyerek sürdürülebilirlik hedefl erimize bir adım daha yaklaştık. Önümüzdeki dönemde de çevresel ve finansal sürdürülebilirliği birlikte gözeten bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.”